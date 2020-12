Feyenoord-Dinamo Zagreb ·

46' De tweede helft in De Kuip is begonnen, kan Feyenoord iets doen aan de 0-1-achterstand? Uros Spajic kan daar in ieder geval niets meer aan doen, de centrale verdediger heeft te veel last van zijn vlak voor rust opgelopen hoofdwond en wordt vervangen door Eric Botteghin. Dat is na het uitvallen van Bryan Linssen al de tweede gedwongen wissel die Dick Advocaat moet doorvoeren.