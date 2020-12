LASK-Tottenham Hotspur ·

43' GOAL LASK! 1-0



Is er een verrassing in de maak in Oostenrijk? LASK komt in elk geval op voorsprong tegen de sterren van Tottenham Hotspur, de koploper in de Premier League. Joe Hart heeft geen antwoord op een stuiterschot van Peter Michorl. Tottenham kan aan de bak.