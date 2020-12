Wereldkampioen Frankrijk neemt het in de halve finales van de Nations League op tegen België. Spanje wacht een wedstrijd tegen gastland Italië, zo wees de loting in het Zwitserse Nyon donderdag uit.

De halve eindstrijd tussen Italië en Spanje wordt gespeeld op woensdag 6 oktober 2021, een dag later staan België en Frankrijk tegenover elkaar.

De finaleronde van de Nations League, oftewel de Final Four, wordt afgewerkt in Milaan en Turijn. Op zondag 10 oktober eindigt het toernooi met een wedstrijd om de derde plaats en aansluitend de finale.

Het duel tussen Frankrijk en België wordt een herhaling van de halve finale van het WK van 2018, toen de Fransen met 1-0 aan het langste eind trokken en uiteindelijk in de finale ook Kroatië versloegen. Spanje en Italië kruisten de degens onder meer in de EK-finale van 2012. De Spanjaarden wonnen destijds met 4-0.

Vorig jaar plaatste het Nederlands elftal zich nog voor de finaleronde van de Nations League, net als Portugal, Engeland en Zwitserland. De ploeg van de toenmalige bondscoach Ronald Koeman won in de halve eindstrijd van Engeland en ging in de finale ten onder tegen Portugal. Bij de afgelopen editie moest Oranje in de poulefase Italië boven zich dulden.