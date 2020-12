De KNVB heeft donderdag besloten om het voetbalseizoen op de drie hoogste amateurniveaus vanwege de coronacrisis te beëindigen. Als de situatie het toelaat, worden de Tweede Divisie, Derde Divisie en Hoofdklasse vanaf begin volgend jaar in een aangepaste en verkorte vorm afgewerkt.

Het besluit is genomen na inventarisatie onder alle verenigingen en in overleg met belangenverenigingen CVTD en COH. Er werden daarbij drie scenario's besproken: het uitspelen van de reguliere competitie, het spelen van een halve competitie en het spelen in halve poules met beperkte nacompetitie.

Er is voor dat laatste gekozen, wat inhoudt dat competities - zodra er weer wedstrijden gespeeld mogen worden, vermoedelijk vanaf half januari of kort daarna - op geografische basis in tweeën worden gedeeld.

Alle clubs beginnen op nul en spelen een uit- en thuiswedstrijd tegen elkaar, waarna in aangepaste vorm een nacompetitie volgt. Details over het speelschema en de invulling van die nacompetitie worden uiterlijk op 1 januari bekendgemaakt.

Alternatief scenario topamateurs Tweede en Derde Divisie opgedeeld in poules van negen

Hoofdklasses opgedeeld in poules van acht

Poule-indeling op geografische basis

Teams spelen uit en thuis tegen elkaar

Start indien mogelijk in tweede helft januari

Competities lopen tot weekend van 20 juni

Na 20 juni beperkte nacompetitie

Meer details op uiterlijk 1 januari

'Uitspelen competitie is niet meer realistisch'

Voorlopig gaat de KNVB uit van het scenario dat er vanaf januari weer kan worden gevoetbald. Als er in het eerste weekend van maart alsnog niet gespeeld kan worden, wordt mogelijk opnieuw naar een andere opzet gekeken.

"We vinden het enorm vervelend voor alle clubs die eerder dit seizoen goed hebben gepresteerd. Gezien het drukke speelschema in deze topcompetities is het uitspelen niet of nauwelijks meer realistisch", aldus Jan Dirk van der Zee, directeur amateurvoetbal bij de KNVB.

"Dankzij de inventarisatie en het veelvuldige overleg met belangenbehartigers van de verenigingen hebben we een breed gedragen beslissing kunnen nemen. Deze koerswijziging vraagt flexibiliteit van iedereen, maar we hebben in ieder geval het vooruitzicht dat er, zodra er weer gevoetbald kan worden, hele competities gespeeld kunnen worden."

Het is de tweede keer in korte tijd dat amateurclubs worden geconfronteerd met wijzigingen als gevolg van de coronacrisis. Eerder werden de verenigingen die nog in het KNVB-bekertoernooi zaten uit het programma gehaald.

Er wordt sinds oktober al niet meer gevoetbald op de hoogste amateurniveaus. (Foto: Pro Shots)