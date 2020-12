De Premier League en de English Football League (EFL) hebben na maandenlange onderhandelingen een akkoord bereikt over een steunpakket voor noodlijdende clubs in het Championship, de League One en de League Two.

Het Championship, het op één na hoogste niveau in Engeland, krijgt 200 miljoen pond (omgerekend circa 221 miljoen euro) in de vorm van een rentevrije lening. De League One en de League Two krijgen in totaal circa 55 miljoen euro.

Door de coronacrisis verkeren veel clubs in financieel zwaar weer, mede door de vele wedstrijden die zonder publiek zijn. Met dit steunpakket moeten clubs financieel genoeg gesteund worden om te voorkomen dat ze omvallen.

"De Premier League is een groot voorstander van deze voetbalpiramide en is zich ervan bewust van de belangrijke rol die clubs spelen in hun gemeenschap. Wij doen dan ook de belofte dat geen enkele EFL-club failliet hoeft te gaan vanwege de pandemie", zegt Premier League-baas Richard Masters in een verklaring.

Opsteker voor de clubs in Engeland is dat het sinds woensdag weer is toegestaan om enkele duizenden fans in de stadion toe te laten. In de risicogebieden, zoals Manchester en Newcastle, moeten de stadions voorlopig wel dichtblijven voor publiek.

In de Premier League hebben de clubs het ook moeilijk door de coronacrisis, maar dankzij de televisiegelden hebben zij het over het algemeen minder zwaar dan clubs die uitkomen op de lagere profniveaus.