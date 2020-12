Henk van Raan, facilitair directeur van de Johan Cruijff ArenA, heeft goede hoop dat er vanaf januari weer toeschouwers aanwezig kunnen zijn bij thuiswedstrijden van Ajax en andere Eredivisie-duels. Vanaf donderdag wordt in het stadion door wetenschappers onderzocht in hoeverre publiek het risico loopt besmet te raken met het coronavirus.

"Waarom niet?", antwoordt Van Raan op de vraag of er mogelijk publiek aanwezig kan zijn bij de hervatting van het Eredivisie-seizoen van Ajax op 10 januari tegen PSV. "Als deze testen nu uitwijzen dat het veilig en verantwoord is. Ook het betaald voetbal en de fans hebben perspectief nodig."

De Johan Cruijff ArenA is het eerste stadion waar wetenschappers van de Technische Universiteit Eindhoven onderzoeken hoe speekseldeeltjes, de zogeheten aerosolen, zich verspreiden op topsportlocaties en wat de levensduur van het coronavirus in die deeltjes is.

Kunstmatige aerosolgeneratoren op de tribunes van de lege ArenA verspreiden tijdens de testen een vergelijkbaar aantal aerosolen als enthousiaste fans. Met dank aan sensoren hopen onderzoekers een goed beeld te krijgen van de verspreiding. Ook wordt onderzocht of aerosolen uit de lucht gefilterd kunnen worden. Dat gebeurt met een luchtreinigingssysteem, dat naast de stoelrijen is geplaatst.

Binnenkort wordt zo ook op deze manier onderzoek gedaan bij de sportcentra CTO Papendal, CTO Den Haag en Maaspoort Sports & Event. Naar verwachting zijn begin volgend jaar de eerste resultaten beschikbaar.

'Eerst 10.000, dan 20.000 en op naar 55.000'

Indoor is al getest op een sportlocatie in Eindhoven. "Dat filtersysteem werkte", vertelt Van Raan. "Hopelijk functioneert het ook in een groot stadion als de ArenA. We willen dit ook snel hier testen met 730 mensen die geen afstand houden en doen wat ze altijd doen als Ajax scoort. Als dat veilig blijkt, dan kunnen we wat mij betreft terug naar steeds meer toeschouwers. Eerst 10.000, dan 20.000 en op naar 55.000, die stuk voor stuk voor binnenkomst getest worden op corona."

Aan het begin van dit seizoen waren de stadions nog wel deels gevuld bij Eredivisie-wedstrijden. Zo zaten bij Ajax-Vitesse op 26 september ruim twaalfduizend supporters in de ArenA. Na de aanscherping van de maatregelen begin oktober moesten de stadions helemaal leeg blijven.

"Dat was jammer, want we hadden het in het begin van het seizoen prima voor elkaar hier met beperkt publiek", weet Van Raan. "Iedereen hield zich aan de regels. Volgens de GGD is hier ook geen coronacluster geweest. In supermarkten en winkels is het minder veilig."

In Engeland worden deze week voor het eerst weer toeschouwers toegelaten tot de stadions. Het gaat om maximaal vierduizend fans per wedstrijd. Het maximum is afhankelijk van het risiconiveau in het betreffende gebied.