Giovanni van Bronckhorst neemt een tijdelijke sabbatical als trainer, zegt hij donderdag tegen De Telegraaf. De Rotterdammer leverde eerder op de dag zijn contract in bij het Chinese Guangzhou R&F.

"Ik heb geen behoefte om in januari ergens te beginnen. Ik wil even de tijd nemen", aldus Van Bronckhorst. De oud-trainer van Rotterdammer stopte bij Guangzhou omdat hij terug wil naar zijn gezin. Door de coronapandemie is hij sinds maart niet meer in Nederland geweest.

"Ik heb voor het trainersvak gekozen en dat is prachtig. Het was schitterend om in China deze club te trainen, spelers beter te maken en te helpen de organisatie en trainingsaccommodatie te verbeteren. De club heeft gezegd dat men daar heel blij mee is. Maar voordat ik dat weer ergens wil doen, zal het een nieuw voetbalseizoen moeten zijn."

De 45-jarige Van Bronckhorst streek begin dit jaar neer in China. Hij zat in het half jaar daarvoor al zonder club nadat hij ruim vier jaar werkzaam was geweest bij Feyenoord. Met de Rotterdammers had hij veel succes, met winst van één landstitel (2017) en twee KNVB-bekers (2016 en 2018).

Giovanni van Bronckhorst was sinds januari 2020 werkzaam bij Guangzhou R&F. (Foto: Getty Images)

'Waren niet blij met mijn besluit'

Volgens Van Bronckhorst heeft hij de clubleiding van Guangzhou R&F niet verrast met zijn ontslagverzoek. Hij zat in november al om de tafel met de directie van de club om aan te geven dat hij terug naar zijn gezin wilde.

"Ze waren niet blij met mijn besluit, zeiden nog eens dat ze het heel jammer vinden dat ik mijn contract niet wil uitdienen, maar ze begrijpen het wel", aldus Van Bronckhorst, die zegt dat zijn vertrek niets te maken heeft met de teleurstellende resultaten van Guangzhou R&F, waarmee hij de play-offs om het kampioenschap misliep en woensdag in de kwartfinales van de beker werd uitgeschakeld.

Jean-Paul van Gastel, videoanalist Yöri Bosschaart en conditietrainer Arno Philips vertrekken eveneens bij de club. Van Bronckhorst: "Het leven in China vonden we met de hele staf prachtig. We hadden het verder in alle opzichten naar ons zin. We hebben ook nooit geklaagd. Maar het voelde ook niet alsof ik nu een keuze moest maken. Dit was geen keuze. Niemand kan zonder zijn familie."