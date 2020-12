Het Nederlands elftal gaat maandagavond in Zürich de koker in voor de loting voor de kwalificatie voor het WK van 2022 in Qatar. Oranje zal de absolute toplanden ontlopen, maar de weg naar het mondiale eindtoernooi is op papier lastiger dan die naar het EK van 2021 was.

Oranje zit bij de loting in pot 1, die bestaat uit de tien beste Europese landen van de FIFA-ranking. Nederland, dat zestiende staat, is het tiende Europese land, en kan daardoor niet gekoppeld worden aan topfavorieten als Frankrijk, Duitsland, Spanje en België.

Op basis van de FIFA-ranking is Zwitserland (16) het sterkste land uit pot 2 en dus ook het sterkste land dat bij het Nederlands elftal in de groep kan komen.

Roemenië, de mondiale nummer 37, is op basis van de ranking de zwakste in pot 2. In pot 3 is Rusland (39) het hoogstgeplaatste land en Finland (54) staat het laagst.

Potindeling loting WK-kwalificatie Pot 1: België, Frankrijk, Engeland, Portugal, Spanje, Italië, Kroatië, Denemarken, Duitsland en Nederland

Pot 2: Zwitserland, Wales, Polen, Zweden, Oostenrijk, Oekraïne, Servië, Turkije, Slowakije en Roemenië

Pot 3: Rusland, Hongarije, Ierland, Tsjechië, Noorwegen, Noord-Ierland, IJsland, Schotland, Griekenland en Finland

Pot 4: Bosnië en Herzegovina, Slovenië, Montenegro, Noord-Macedonië, Albanië, Bulgarije, Israël, Belarus, Georgië en Luxemburg

Pot 5: Armenië, Cyprus, Faeröer, Azerbeidzjan, Estland, Kosovo, Kazachstan, Litouwen, Letland en Andorra

Pot 6: Malta, Moldavië, Liechtenstein, Gibraltar en San Marino

Slechts dertien Europese landen naar WK

De Europese kwalificatie bestaat uit tien groepen: vijf met vijf landen en vijf met zes landen. De groepswinnaars plaatsen zich rechtstreeks voor het WK, dat op 21 november 2022 begint. De finale is een kleine maand later op 18 december.

De tien nummers twee en twee landen uit de Nations League strijden in de play-offs om de laatste drie WK-tickets.

In totaal gaan dus maar 13 van de 55 Europese landen naar het WK en daardoor is de kwalificatie veel zwaarder dan die voor een EK, waar 24 landen aan deelnemen.

De loting voor de Europese kwalificatie voor het WK 2022 begint maandag om 18.00 uur in Zürich en is via een liveblog te volgen op NU.nl.