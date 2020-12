Giovanni van Bronckhorst stopt als trainer van Guangzhou R&F. De oud-coach van Feyenoord heeft zijn ontslag ingediend bij de Chinese club, zo bevestigt zijn zaakwaarnemer Guido Albers.

"Hij wil meer tijd met zijn gezin doorbrengen", vertelt Albers. "Door de strenge coronaregels heeft hij zijn familie sinds begin maart niet meer gezien. Het was een mooi avontuur in een nieuwe competitie maar nu is het genoeg."

Van Bronckhorst werd in januari aangesteld bij Guangzhou R&F en zijn contract liep nog een jaar door.

Jean-Paul van Gastel, video-analist Yöri Bosschaart en conditietrainer Arno Philips vertrekken eveneens bij de club, die op de zesde plaats staat in de Chinese Super League.

Bekerwedstrijd is laatste duel Van Bronckhorst in China

De bekerwedstrijd woensdagavond tegen Shandong Luneng werd de laatste wedstrijd van Guangzhou R&F onder leiding van de Nederlandse trainers. Mede door een goal van Richairo Zivkovic kwam de ploeg van Van Bronckhorst van een 2-0-achterstand terug tot 2-2, maar daarna was Shandong Luneng beter in de strafschoppenserie (5-4).

Guangzhou R&F was de tweede club van Van Bronckhorst. Hij was van 2015 tot en met 2019 de eindverantwoordelijke bij Feyenoord, waarmee in 2017 de landstitel pakte en twee KNVB-beker (2016 en 2018) won.