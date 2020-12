Neymar heeft woensdagavond de geruchten over een terugkeer bij FC Barcelona of juist een vertrek van Lionel Messi uit Catalonië aangewakkerd. De aanvaller van Paris Saint-Germain sprak na het Champions League-duel met Manchester United (1-3-winst) zijn vurige wens uit volgend seizoen herenigd te worden met de Argentijn.

"Wat ik het liefst wil, is dat ik weer met Messi kan samenspelen en met hem plezier kan hebben op het veld", zei Neymar woensdagavond bij ESPN toen hem werd gevraagd naar de mogelijkheid dat Messi naar PSG zou kunnen vertrekken.

"Hij mag zelfs op mijn plek spelen, daar heb ik geen enkel probleem mee. Ik wil volgend seizoen gewoon weer met hem samenspelen. Dat moeten we nu echt gaan regelen."

De 28-jarige Neymar en de vijf jaar oudere Messi speelden tussen 2013 en 2017 met elkaar samen bij Barcelona, waarna de Braziliaan voor een transfer naar Paris Saint-Germain koos. De Franse topclub betaalde liefst 222 miljoen euro voor Neymar.

De laatste tijd wordt veel gespeculeerd over een terugkeer van de aanvaller in Catalonië. In de zomer van 2019 leek hij ook te mogen vertrekken, maar Neymar speelt nog altijd in Parijs. Messi daarentegen hoopte onlangs juist een vertrek bij FC Barcelona af te dwingen, maar besloot zich aan zijn contract te houden.

De sterspeler van de Catalanen ligt nog tot het einde van het seizoen vast bij Barcelona en het staat hem vanaf januari al vrij om met andere clubs te praten. PSG-trainer Thomas Tuchel zei in augustus nog dat Messi "van harte welkom" is in Parijs.

