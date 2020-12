Ronald Koeman blijft goed presteren met FC Barcelona in de Champions League. De Spanjaarden wonnen bij Ferencváros ook hun vijfde groepswedstrijd (0-3). Noa Lang hielp Club Brugge met een doelpunt aan een zege op FC Zenit (3-0).

Barcelona stond tegen Ferencváros al binnen een half uur op een 0-3-voorsprong. Antoine Griezmann (hakje achter standbeen langs), Martin Braithwaite (intikker) en Ousmane Dembélé (strafschop) zorgden voor de treffers.

Koeman gunde Lionel Messi net als vorige week tegen Dynamo Kiev (0-4) rust. Frenkie de Jong, die ook werd gespaard in Kiev, kwam halverwege als invaller in het veld. Sergiño Dest deed negentig minuten mee.

In het andere duel in poule G was Juventus, waar Matthijs de Ligt in de basis stond, met 3-0 te sterk voor Dynamo Kiev. Federico Chiesa (kopbal), Cristiano Ronaldo (intikker) en Alvaro Morata (schuiver) waren verantwoordelijk voor de goals. Ronaldo maakt het 750e doelpunt in zijn loopbaan.

Barcelona en Juventus waren al geplaatst voor de achtste finales en gaan volgende week in Camp Nou uitmaken wie groepswinnaar wordt. Juventus moet met minimaal twee doelpunten verschil winnen om dat te bewerkstelligen.

Noa Lang viert zijn doelpunt voor Club Brugge tegen FC Zenit met onder anderen Ruud Vormer. (Foto: ANP)

Lang voor eerste keer trefzeker in Champions League

Bij Club Brugge, waar ook Ruud Vormer aan de aftrap verscheen, bepaalde Lang de eindstand tegen FC Zenit op 3-0 met een schot van dichtbij. Charles De Ketelaere (afvallende bal) en Hans Vanaken (strafschop) waren voor rust trefzeker.

Het was voor Lang, die afgelopen zomer door Club Brugge voor 6 miljoen euro werd overgenomen van Ajax, zijn eerste treffer in de Champions League en alweer zijn vierde voor zijn nieuwe werkgever.

In het andere duel in poule F was er een gelijkspel bij Borussia Dortmund-Lazio (1-1). Raphael Guerreiro, die bij de 1-0 het eindstation was van een fraaie aanval, en Ciro Immobile (strafschop) tekenden voor de goals.

Dortmund, Lazio en Club Brugge maken alle drie nog kans op een ticket voor de achtste finales. Dortmund gaat volgende week op bezoek bij het uitgeschakelde FC Zenit en Lazio ontvangt Club Brugge.

