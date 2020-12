Borussia Dortmund heeft een fikse tegenvaller moeten incasseren. De Duitsers moeten het de rest van dit kalenderjaar stellen zonder sterspeler Erling Braut Haaland, die een hamstringblessure heeft opgelopen.

Haaland liep de kwetsuur dinsdag op tijdens de afsluitende training voor de thuiswedstrijd van woensdag tegen Lazio in de groepsfase van de Champions League. Nader onderzoek in het ziekenhuis bracht een scheurtje in het bovenbeen aan het licht.

De twintigjarige Noorse spits mist daardoor de duels van Dortmund in december. De ploeg van trainer Lucien Favre speelt deze maand twee keer in de Champions League, vier keer in de Bundesliga en één keer in de DFP Pokal.

Haaland is ook dit seizoen weer op dreef. Hij scoorde veertien keer in zeventien wedstrijden. Sinds zijn komst in januari van Red Bull Salzburg voor 20 miljoen euro maakte hij in totaal 33 doelpunten in 32 wedstrijden.

Dortmund kan zich woensdag plaatsen voor de knock-outfase van de Champions League. 'Der Borussen' pakken wellicht zelfs bij een nederlaag een ticket, maar dat is afhankelijk van het resultaat bij Club Brugge-FC Zenit.

In de Bundesliga raakte Dortmund afgelopen weekend achterop bij koploper Bayern München door een verrassende nederlaag tegen 1. FC Köln (1-2). De achterstand bedraagt vier punten. Zaterdag wacht een uitwedstrijd tegen Eintracht Frankfurt.

