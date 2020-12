PSV-trainer Roger Schmidt hoopt dat er donderdag een fris elftal staat in de belangrijke uitwedstrijd tegen Granada. De Duitser gaf afgelopen zondag tegen Sparta Rotterdam (1-0-zege) veel basisspelers rust en dat kwam hem op de nodige kritiek te staan.

"Het maakt me niet uit wat mensen ervan vinden. Het is een zeer speciale tijd, die veel vraagt van mijn spelers. Ik weet precies hoe fit mijn spelers zijn en ik moet er goed voor waken dat ze niet geblesseerd raken", zei Schmidt woensdag op zijn persconferentie.

"We willen op alle fronten meedoen en het is onmogelijk om elke wedstrijd met dezelfde elf te spelen. Ik ben ook blij dat anderen meer minuten hebben kunnen maken zondag. We hebben gewonnen, dus ik kijk terug op een goede dag."

Tegen Sparta werden Yvon Mvogo, Olivier Boscagli en Philipp Max gespaard. Ibrahim Sangaré, Donyell Malen, Cody Gakpo, Noni Madueke en Denzel Dumfries kwamen na rust nog wel als invaller in het veld.

"Het is een moeilijk seizoen, waarin we veel wedstrijden snel achter elkaar spelen. Dit was het juiste moment om extra rust te pakken en beter te herstellen", verdedigde aanvoerder Dumfries de keuze van Schmidt.

PSV verloor in oktober de thuiswedstrijd tegen Granada met 1-2. (Foto: ANP)

'Het wordt een fiftyfiftywedstrijd wedstrijd'

PSV staat op dit moment op de tweede plaats in poule E van de Europa League, maar moet bij een gelijkspel of nederlaag tegen Granada vrezen dat PAOK die plek overneemt en dan ligt opeens weer uitschakeling op de loer.

"Granada heeft de beste papieren, wij staan nu tweede en moeten winnen om het in eigen hand te houden", aldus Schmidt, die met PSV in oktober de thuiswedstrijd tegen Granada met 1-2 verloor na een 1-0-voorsprong halverwege.

"We hebben Granada geanalyseerd en ze zijn tactisch en mentaal sterk. Ik denk dat het een fiftyfiftywedstrijd wordt, die wederom wordt beslist op details. Daarin is onze focus zeer belangrijk."

Granada-PSV begint donderdag om 21.00 uur in Estadio Nuevo Los Cármenes en staat onder leiding van de de Israëlische scheidsrechter Roi Reinshreiber. Tegelijkertijd is de aftrap bij Omonia Nicosia-PAOK.

Mohamed Ihattaren is in Spanje weer van de partij. De middenvelder ontbrak in de laatste twee duels, omdat hij vermoeid was. Ook Joël Piroe is terug in de groep. De niet fitte Mauro Júnior ontbreekt.

