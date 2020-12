Arne Slot verwacht dat de verhoudingen tussen AZ en Napoli donderdag anders zullen zijn dan tijdens hun eerdere ontmoeting in Italië. Zijn ploeg won toen weliswaar knap met 0-1, maar moest zich vooral beperken tot verdedigen.

"Ik veracht dat we Napoli meer partij gaan geven, al beseffen we dat zij een geweldige ploeg hebben met goede spelers. We zullen dus op de top van ons kunnen moeten spelen om die in toom te houden", zei Slot woensdag op zijn persconferentie.

Bij het duel in Napels had AZ slechts 27 procent balbezit. "Maar je kunt ook controle hebben als je de bal niet hebt. Op bezoek bij Real Sociedad hadden we helemaal géén controle en toen hadden we de bal ook niet. Tegen Napoli hadden we wél de controle, want we gaven geen grote kansen weg."

Aanvoerder Teun Koopmeiners hoopt dat AZ laat zien dat het geleerd heeft van de uitduels met Napoli en Sociedad. "De les was dat we er meer energie in moeten leggen en beter aan de bal moeten zijn. Dan zijn we met deze ploeg in staat om tegen Europese topclubs een resultaat te halen en een goede partij op de mat te leggen."

AZ strijdt met Napoli en Sociedad om de bovenste twee plekken in groep F van de Europa League. "Eén berekening kunnen we wat mij betreft maken: als we verliezen zijn we uitgeschakeld", aldus Slot. "Ik ga ervan uit dat Sociedad in staat is om van Rijeka te winnen."

De wedstrijd tussen AZ en Napoli begint donderdag om 21.00 uur. Op hetzelfde tijdstip is de aftrap bij Real Sociedad-HNK Rijeka.

Bekijk de standen en het programma in de Europa League