Manchester United-PSG

60' Marquinhos is het volgende slachtoffer bij het duel tussen United en PSG. De verdediger krijgt de arm van Martial in het gezicht en houdt daar een duidelijke wond aan over. De ploeggenoten van de Braziliaan vragen arbiter Orsato om even met de VAR te overleggen, maar hij wil daar niets van weten.