Siem de Jong keert bij sc Heerenveen na nog geen jaar afwezigheid terug in de Eredivisie. De 31-jarige middenvelder komt transfervrij over van FC Cincinnati, zo melden verschillende media woensdag.

De Jong wordt volgens Voetbal International binnenkort gepresenteerd in het Abe Lenstra Stadion. Hij sluit volgens de Leeuwarder Courant na de winterstop aan bij de selectie van trainer Johnny Jansen. Het is onduidelijk voor hoeveel jaar hij tekent.

Bij Cincinnati werd De Jongs contract vorige maand beëindigd. Hij speelde pas sinds februari bij de Amerikaanse club van trainer Jaap Stam, maar kon niet overtuigen. In zestien wedstrijden scoorde hij niet één keer en leverde hij ook geen assist.

Siem de Jong kende in 2007 bij Ajax een voortvarende start van zijn carrière. Hij won met de Amsterdammers vier landstitels, één keer de KNVB-beker en tweemaal de Johan Cruijff Schaal. Na zeven jaar bij Ajax vertrok hij in 2014 naar Newcastle United.

Daarna kwam al snel de klad erin bij De Jong. Hij slaagde er mede door veelvuldig blessureleed niet in om een vaste basisplaats te veroveren bij Newcastle en werd in het seizoen 2016/2017 uitgeleend aan PSV.

De Jong maakte in 2017 zijn comeback bij Ajax, maar zijn tweede periode in Amsterdam werd geen succes. Hij werd in het seizoen 2018/2019 verhuurd aan Sydney FC en verkaste acht maanden geleden definitief naar Cincinnati.

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Eredivisie