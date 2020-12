Dick Advocaat is woensdag bij zijn persconferentie in de bres gesprongen voor Ridgeciano Haps. Volgens de coach is er niets waar van geruchten die de ronde doen over de linksback van Feyenoord.

Op sociale media ging de afgelopen dagen het verhaal dat Haps, die sinds half november ontbreekt bij Feyenoord, in de gevangenis zou zitten. Volgens Advocaat is ziekte echter de reden voor de afwezigheid van de vleugelverdediger.

"Ik vind het vervelend dat mensen dat denken of schrijven. Deze jongen is echt ziek", zei Advocaat toen hij er woensdag bij zijn perspraatje in de aanloop naar het Europa League-duel met Dinamo Zagreb naar gevraagd werd.

"Wat hij heeft? Hij moet straks zelf maar zeggen wat het geweest is. Hij is over één of twee weken weer terug. Om te insinueren dat hij in de gevangenis zit, vind ik wel heel erg ver gaan. Hij is gewoon ziek en komt over een paar weken weer terug."

De 27-jarige Haps is een vaste waarde onder Advocaat. Hij speelde zijn laatste wedstrijd op 8 november. Feyenoord meldde op 19 november dat de geboren Utrechter om "medische redenen" enkele weken zou ontbreken, zonder daarbij op details in te gaan.

Zonder Haps hoopt Feyenoord donderdag tegen Dinamo Zagreb een stap naar Europese overwintering te zetten. De Rotterdammers bezetten na vier wedstrijden de tweede plek in groep K.

Voor de gebruikers van de app: tik op bovenstaande tweet voor de reactie van Dick Advocaat op de vraag over Ridgeciano Haps.

Bekijk de standen en het programma in de Europa League