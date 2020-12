Dick Advocaat baalt ervan dat Feyenoord niet dezelfde financiële mogelijkheden heeft als Ajax of PSV. De 73-jarige coach, die dinsdag bekendmaakte dat hij aan het eind van dit seizoen vertrekt bij de Rotterdamse club, stelt dat er "iets misgaat" bij zijn werkgever.

"Normaal gesproken komen er iedere week 45.000 mensen naar deze club, maar we kunnen financieel gezien nooit hetzelfde doen als Ajax of PSV. Dan gaat er op dat gebied iets mis", zei de Hagenaar woensdag op een persconferentie, in de aanloop naar het Europa League-duel met Dinamo Zagreb.

"Alles is hier aanwezig. We hebben een uitstekende jeugdafdeling en een goede profafdeling. Het is geweldig om bij een club als Feyenoord te werken, alleen moet ik presteren. En dat is ook logisch. Dan is het alleen wel jammer dat ik niet de dingen kan doen die zouden moeten gebeuren. Er kan niks."

Advocaat is sinds oktober 2019 trainer van Feyenoord. Hij volgde destijds de ontslagen Jaap Stam op. Onder de Hagenaar maakte Feyenoord een opmars naar de derde plaats in de Eredivisie en bereikten de Rotterdammers de finale van de KNVB-beker. Vanwege het coronavirus werden beide competities vroegtijdig beëindigd.

'Ik vind het genoeg zo'

Advocaat benadrukte nog maar eens dat de kans heel groot is dat hij zich na zijn vertrek bij Feyenoord volledig terugtrekt uit de voetballerij. "Ik voel me nog steeds hartstikke goed, maar ik vind het genoeg zo", aldus de voormalig bondscoach van onder meer Oranje en Rusland.

"Iedere ochtend gaat nog steeds de wekker om 6.30 uur en dat vind ik nog steeds prima. Maar op een gegeven moment houdt het wel op en moet ik een besluit nemen. Dat heb ik dus inmiddels gedaan."

Advocaat gaf een maand geleden intern al aan dat dit zijn laatste seizoen bij de Rotterdamse club zou zijn. "Zo'n bekendmaking komt nooit gelegen of ongelegen", vervolgde de vertrekkende coach. "Er kwam wat reuring in de krant dus dit leek mij een goed moment om het te vertellen, maar de de mensen om mij heen wisten het dus al langer."

Stand Groep K Europa League 1. Dinamo Zagreb 4-8 (+4)

2. Feyenoord 4-5 (-1)

3. Wolfsberger AC 4-4 (-1)

4. CSKA Moskou 4-3 (-2)

'Moeten waken voor de counter tegen Zagreb'

Feyenoord speelt donderdag tegen Dinamo Zagreb de voorlaatste groepswedstrijd in de Europa League. Bij winst zetten de Rotterdammers een grote stap richting Europese overwintering.

Advocaat verwacht dat zijn ploeg het initiatief moet nemen tegen de Kroaten. "Zij zullen met een punt genoegen nemen en ik ga ervan uit dat zij uit een gesloten organisatie gaan spelen. Ze loeren op de counter en willen ons de fout laten maken. Daar moeten we voor waken."

"Ik vind het een van de beste ploegen uit onze poule, al hadden wij in Zagreb wel gewoon moeten winnen. We kregen vier à vijf goede kansen om te scoren, maar lieten dat na. Dat zal morgen beter moeten."

Feyenoord-Dinamo Zagreb begint donderdag om 18.55 uur. De wedstrijd staat onder leiding van de Engelse scheidsrechter Chris Kavanagh.

