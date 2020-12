Lionel Messi heeft een boete van 600 euro gekregen voor zijn eerbetoon aan de overleden Diego Maradona. Na zijn treffer in het gewonnen thuisduel met Osasuna (4-0) van zondag wisselde de Argentijn zijn wedstrijdshirt in voor een oud tenue van Newell's Old Boys, de club waar Messi en Maradona beiden voor speelden.

Messi tekende in de 73e minuut voor de 4-0 en bracht daarna zijn eerbetoon aan Maradona. Zijn legendarische landgenoot, een van de beste voetballers aller tijden, overleed vorige week op zestigjarige leeftijd aan de gevolgen van een hartstilstand.

Volgens de regels wordt een speler die zijn shirt uittrekt bestraft met een gele kaart en scheidsrechter Antonio Mateu Lahoz hield zich daar 'gewoon' aan, ook al werd zijn controversiële beslissing met de nodige kritiek ontvangen.

De maximale straf voor het uittrekken van het shirt is 3.000 euro, dus Messi lijkt met een boete van 600 euro nog enigszins te zijn gespaard door de disciplinaire commissie. FC Barcelona werd bestraft met een boete van 350 euro. De kans is groot dat de Catalanen nog in beroep gaan.

De gele kaart van Messi blijft voorlopig gewoon staan. Het was de derde keer dit seizoen dat hij op de bon werd geslingerd. Trainer Ronald Koeman noemde het eerbetoon van zijn sterspeler "een groots moment in alle opzichten".

De 33-jarige Messi speelde tussen 1995 en 2000 als jeugdspeler bij Newell's Old Boys uit het Argentijnse Rosario. Maradona stond er vlak daarvoor een seizoen als prof onder contract.

Lionel Messi bracht zondag een eerbetoon aan Diego Maradona. (Foto: Pro Shots)