Mohamed Ihattaren is opgenomen in de selectie van PSV voor het uitduel met Granada van donderdag in de Europa League. De aanvallende middenvelder deed de laatste twee wedstrijden niet mee vanwege oververmoeidheid.

De achttienjarige Ihattaren miste afgelopen week het Europa League-duel van PSV met PAOK (3-2-winst) en de thuiswedstrijd tegen Sparta Rotterdam (1-0). In plaats daarvan verrichtte hij extra individuele trainingsarbeid om fitter te worden.

Trainer Roger Schmidt erkende vorige week dat Ihattaren een moeizaam seizoen doormaakt. "Natuurlijk hoopt iedereen bij de club dat hij snel weer topfit is en dat hij weer gaat spelen zoals ze van hem gewend zijn. Maar ik ben er 100 procent van overtuigd dat we Mo snel weer in zijn beste vorm zien."

Ihattaren deed dit seizoen in tien wedstrijden mee, maar scoorde niet en gaf ook geen assist. Het is nog niet duidelijk of het toptalent fit genoeg is om donderdag bij Granada direct aan de aftrap te staan.

Tegenover de terugkeer van Ihattaren staat de absentie van Mauro Júnior. De Braziliaan, die dit seizoen bijna in elk duel van PSV meedeed, is niet fit genoeg. De selectie van de Eindhovenaren bestaat uit 21 spelers.

De wedstrijd tussen Granada en PSV begint donderdag om 21.00 uur. Bij een overwinning in Spanje staat de huidige nummer drie van de Eredivisie met één been in de knock-outfase van de Europa League. Granada was in Eindhoven nog met 1-2 te sterk.