Colombia heeft bondscoach Carlos Queiroz dinsdagavond ontslagen. De Portugees moet het veld ruimen na twee pijnlijke nederlagen in de Zuid-Amerikaanse kwalificatiereeks voor het WK 2022.

Op 13 november verloor Colombia in eigen land met 0-3 van Uruguay en vier dagen later was Ecuador met liefst 6-1 te sterk. De blamage tegen Ecuador betekende de grootste nederlaag van Colombia in een kwalificatieduel sinds 1977.

Door de teleurstellende resultaten bezet Colombia na vier speelronden de zevende plek in de WK-kwalificatiepoule met vier punten, acht minder dan koploper Brazilië. Alleen de beste vier landen plaatsen zich rechtstreeks voor het WK van 2022 in Qatar.

De 67-jarige Queiroz werd in februari 2019 aangesteld als bondscoach van Colombia. De voormalige hoofdtrainer van Real Madrid (2003/2004) was eerder de keuzeheer van Portugal, de Verenigde Arabische Emiraten, Zuid-Afrika en Iran. Bij de Iraniërs was Queiroz van 2011 tot 2019 de bondscoach.

Het is nog niet bekend wie zijn opvolger wordt bij Colombia. De kwartfinalist van het WK 2014 en achtstefinalist van het WK 2018 vervolgt de WK-kwalificatie in maart 2021 met wedstrijden tegen Brazilië en Paraguay.