Ajax-trainer Erik ten Hag vond het opnieuw onnodig dat zijn ploeg in de Champions League verloor van Liverpool. De Amsterdammers creëerden dinsdag op Anfield verschillende kansen, maar moesten zich net als in oktober met 1-0 gewonnen geven tegen de regerend landskampioen van Engeland.

"Ik vind het jammer en onnodig", zei een zichtbaar teleurgestelde Ten Hag na afloop voor de camera van Ajax TV. "Een gelijkspel gaf de verhoudingen van de wedstrijd weer. Het waren twee ploegen die elkaar in balans hielden. Uiteindelijk heeft de gelukkigste gewonnen."

"Er stonden twee ploegen die goed georganiseerd waren, waardoor het moeilijk was om kansen te creëren", vervolgde de coach. "Dat zie je vaker op Champions League-niveau. De details beslissen. We hadden er minimaal een gelijkspel moeten uitslepen."

Het enige doelpunt van de wedstrijd viel in de 58e minuut en kwam tot stand door een blunder van Ajax-doelman André Onana, die een indraaiende voorzet verkeerde inschatte en Curtis Jones bij de tweede paal de 1-0 zag binnentikken.

"Vanuit het positiespel hebben we niks toegelaten, dat is prima tegen een ploeg als Liverpool", aldus Ten Hag, die door het eigen clubkanaal niet werd gevraagd naar de fout van Onana. "Het enige gevaar is de omschakeling, daarin zijn ze levensgevaarlijk. Dat zagen we in het begin van de wedstrijd en na de 1-0. Dan moeten we en komen ze er één, twee keer gevaarlijk uit."

Door de nederlaag tegen Liverpool moet Ajax volgende week woensdag winnen van Atalanta om te overwinteren in de Champions League. Ten Hag ziet wel een voordeel in de allesbeslissende wedstrijd in de Johan Cruijff ArenA. "We weten van tevoren wat we moeten doen en dat is misschien ook wel goed. De winst is het enige wat telt."