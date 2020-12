Real Madrid-trainer Zinédine Zidane is zich bewust van de benarde situatie waarin zijn ploeg verkeert in de groepsfase van de Champions League. De Spaanse topclub moet na de 2-0-nederlaag van dinsdag tegen Shakhtar Donetsk vrezen voor uitschakeling.

"Ik ben een optimist, al moet ik nu wel toegeven dat we op een moeilijk moment zijn aanbeland", zei Zidane na de wedstrijd in het ijskoude Kiev.

Real is bij een zege volgende week in de laatste groepswedstrijd in eigen huis tegen Borussia Mönchengladbach verzekerd van plaatsing voor de achtste finales, maar is bij een gelijkspel afhankelijk van het resultaat van Shakhtar bij Inter.

"Het is inderdaad zo dat we met een slechte serie bezig zijn. Het enige dat we kunnen en moeten doen, is doorgaan. We zullen karakter moeten tonen en onze trots moeten inzetten. We moeten erin blijven geloven."

'De 1-0 deed ons veel pijn'

Zidane, die met Real uit de laatste drie competitieduels slechts één punt pakte, vond de nederlaag tegen Shakhtar onverdiend. Dentinho en Manor Solomon zorgden in de tweede helft voor de doelpunten.

"De wedstrijd was heel anders gelopen als wij het eerste doelpunt hadden gemaakt. De kansen hebben we gehad, zeker ook in de beginfase. De 1-0 deed ons veel pijn en ook daarna wilde de bal er niet in. We hebben nu nog één groepswedstrijd te gaan en die moeten we hoe dan ook winnen."

Real heeft evenveel punten als Shakhtar, maar staat op de derde plaats in poule B op basis van het onderlinge resultaat. De Oekraïners wonnen eerder ook al in Madrid (2-3). Real strandde nog nooit in de groepsfase van de Champions League.

