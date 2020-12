Doelman André Onana neemt de schuld op zich voor de nederlaag van Ajax tegen Liverpool in de groepsfase van de Champions League. Door een blunder van de Kameroense international verloren de Amsterdammers dinsdag met 1-0 op Anfield.

"Ik weet niet wat er gebeurde. Ik maakte een fout", erkende Onana na afloop. "Ik heb er niet veel over te zeggen. Het is mijn fout en ik ben er verantwoordelijk voor. We hebben vandaag door mij niet gewonnen en ik neem daarvoor de schuld op me."

Onana dacht in de 58e minuut dat de indraaiende voorzet van Neco Williams over de achterlijn zou gaan en deed geen enkele poging de bal te vangen. Tot zijn schrik zag hij de inlopende Curtis Jones bij de tweede paal de winnende 1-0 binnentikken.

Ajax kreeg verschillende kansen om te scoren en zag David Neres nog voor de 1-0 van Jones de paal raken. Klaas-Jan Huntelaar was in de slotfase dicht bij de gelijkmaker, maar zijn kopbal was een prooi voor Liverpool-doelman Caoimhin Kelleher.

87 Jones scoort namens Liverpool tegen Ajax na fout van Onana

Schuurs: 'Het gebeurt Onana zelden'

Verdediger Perr Schuurs wilde Onana niets verwijten. "Iedereen overkomt dit een keer, ook onze fantastische keeper. Het gebeurt hem zelden. Het is zonde dat het hem vandaag overkomt."

"Natuurlijk komen we hier voor de drie punten", vervolgde Schuurs, die vlak voor rust een gele kaart kreeg. "We hebben genoeg kansen gecreëerd en hadden minimaal een punt verdiend. Ik baal ervan."

Door de nederlaag tegen Liverpool moet Ajax volgende week woensdag in de laatste groepswedstrijd winnen van Atalanta om de knock-outfase van de Champions League te bereiken. De Serie A-club gaat door de remise van dinsdag tegen FC Midtjylland (1-1) met een voorsprong van één punt de allesbeslissende wedstrijd in de Johan Cruijff ArenA in.