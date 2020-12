Ajax moet volgende week winnen van Atalanta om te overwinteren in de Champions League. De Amsterdammers verloren dinsdag in de voorlaatste speelronde van de groepsfase onnodig met 1-0 op bezoek bij Liverpool, dat zich plaatste voor de achtste finales.

Ajax deed weinig tot niets onder voor Liverpool, maar moest na een klein uur spelen toch een doelpunt incasseren. André Onana schatte een voorzet van Neco Williams totaal verkeerd in, waardoor Curtis Jones simpel binnen kon tikken.

In de andere wedstrijd in poule D speelde Atalanta in eigen huis met 1-1 gelijk tegen FC Midtjylland, waardoor zij de tweede plaats overnamen van Ajax en volgende week woensdag voldoende hebben aan een gelijkspel in de Johan Cruijff ArenA.

Ajax is al verzekerd van minimaal de derde plaats en een plek in de knock-outfase van de Europa League. De nummer één van de Eredivisie werd vorig seizoen ook derde in de groepsfase van de Champions League en haalde het jaar daarvoor de halve finales.

Stand in groep D: 1. Liverpool 5-12 (9-2)

2. Atalanta 5-8 (9-8)

3. Ajax 5-7 (7-6)

4. FC Midtjylland 5-1 (3-12)

Ajax met Álvarez en zonder Labyad en Traoré

Trainer Erik ten Hag koos er tegen Liverpool voor om met de punt naar achteren te spelen op het middenveld. Edson Álvarez mocht daardoor beginnen en dat ging ten koste van Zakaria Labyad. Dusan Tadic fungeerde als spits, waardoor Lassina Traoré genoegen moest nemen met een plek op de reservebank.

Ajax startte door die wijzigingen wat onwennig op Anfield. De bezoekers leverden de bal in de openingsfase een paar keer simpel in, waardoor Liverpool gevaarlijk kon zijn in de omschakeling. Curtis Jones schoot vanaf de rand van het strafschopgebied een keer recht op Onana en op de paal.

Na twintig minuten kwam Ajax beter in zijn spel en dat zorgde meteen voor een aantal kansen. Perr Schuurs kopte over uit een hoekschop en Noussair Mazraoui en Davy Klaassen zagen hun afstandsschot en kopbal gered worden door de debuterende Caoimhin Kelleher, die de geblesseerde Allison Becker verving.

Verder viel er in de eerste helft weinig te genieten voor beide doelen, omdat beide ploegen aardig aan elkaar waren gewaagd. Andrew Robertson probeerde Onana tevergeefs te verrassen met een poging ter hoogte van de achterlijn en Ryan Gravenberch had het vizier niet op scherp van een meter of 25.

87 Jones scoort namens Liverpool tegen Ajax na fout van Onana

Klaassen en Neres missen grote kansen

Ajax was wel de bovenliggende partij in de openingsfase van de tweede helft. Dat had ook in de 0-1 moeten resulteren, maar Klaassen kopte van dichtbij naast en David Neres schoot de rebound op een schuiver van Mazraoui hard op de buitenkant van de paal.

Aan de andere kant was het wel direct raak voor Liverpool, maar dat was dus vooral te danken aan Onana. Hij dacht dat een voorzet van Williams naast zou gaan, maar hij rekende niet op Jones, die de bal met de buitenkant van zijn voet in het lege doel tikte.

Ajax was vervolgens behoorlijk van slag en ontsnapte tot twee keer toe aan een grotere achterstand. Onana greep ditmaal wel uitstekend in bij een stiftje van Mohamed Salah na een te korte terugspeelpass van Perr Schuurs en bij een één op één-situatie met invaller Roberto Firmino.

Het geloof bij Ajax ebte weg, maar er kwam nog één levensgrote kans. Invaller Klaas-Jan Huntelaar had de bal op aangeven van Antony voor het inkoppen, maar mikte recht op Kelleher. Daardoor ging Ajax voor het eerst in zeventien uitwedstrijden in de Champions League (voorrondes meegerekend) onderuit.

