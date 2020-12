Atalanta heeft dinsdag goede zaken gedaan in de Champions League-poule van Ajax. De Italiaanse club pakte in groep D een punt tegen FC Midtjylland en heeft daardoor de beste papieren voor de allesbeslissende wedstrijd tegen Ajax om een ticket voor de knock-outfase van het miljoenenbal.

Atalanta, waar Oranje-international Hans Hateboer in de basis begon en Marten de Roon in de 68e minuut inviel, miste in de openingsfase nog een dot van een kans. Duvan Zapata schoot in de rebound voor een leeg doel over.

De kwartfinalist van vorig seizoen kreeg niet veel later de rekening gepresenteerd voor de misser van Zapata. Alexander Scholz volleerde vanaf de rand van het strafschopgebied kiezelhard in de bovenhoek. Doelman Marco Sportiello was kansloos: 0-1.

Nadat FC Midtjylland nog de lat trof via Sory Kaba kwam Atalanta tien minuten voor tijd op gelijke hoogte. De opgekomen Hateboer liet vanaf de rechterkant een afgemeten voorzet los op het hoofd van Cristian Romero, die fraai binnenkopte. In het vervolg werd er niet meer gescoord in Bergamo.

Door de 1-1-remise tegen FC Midtjylland staat Atalanta met nog één wedstrijd te gaan één punt voor op Ajax, dat met 1-0 verloor bij Liverpool. Volgende week woensdag strijden Ajax en Atalanta in een onderlinge ontmoeting in de Johan Cruijff ArenA om een ticket voor de achtste finales van de Champions League.