Engelse profclubs mogen na de Brexit geen buitenlandse jeugdspelers onder de achttien jaar aantrekken, zo hebben de FA, de Premier League en de English Football League (EFL) dinsdag besloten. Ook hebben buitenlandse spelers na 31 december een werkvergunning nodig om actief te zijn in onder meer de Premier League.

In het verleden maakten tientallen Nederlandse jeugdspelers, onder wie Nathan Aké, Jeffrey Bruma, Karim Rekik en Tim Krul, voor hun achttiende verjaardag de overstap naar het Verenigd Koninkrijk. Alleen Aké (nu Manchester City) en Krul (Norwich City) wisten door te breken op het hoogste niveau.

De Engelse profclubs mogen vanaf volgend jaar ook maximaal drie buitenlandse spelers onder de 21 jaar aantrekken in de transferwindow in januari. Op jaarbasis mogen dat er maximaal zes zijn. "Dit maakt het voor talent van eigen bodem mogelijk om te trainen en te spelen met de beste spelers over de hele wereld", schrijven de Engelse proforganisaties in de verklaring.

In Engeland klinkt al langer kritiek op het aankoopbeleid van de clubs uit de Premier League, die buitenlandse spelers op jonge leeftijd aantrekken om ze daarna op huurbasis onder te brengen bij andere clubs. Zo huurt Vitesse al verschillende jaren enkele jonge spelers van grootmacht Chelsea.

Doelman Tim Krul is sinds 2005 actief in Engeland. (Foto: Pro Shots)

Buitenlandse spelers moeten werkvergunning krijgen

Door het vertrek van het VK uit de Europese Unie moeten de Engelse profclubs straks een werkvergunning aanvragen als zij een buitenlandse speler willen contracteren. Het verstrekken van de werkvergunning werkt volgens een puntensysteem.

Bij de procedure wordt gekeken naar het aantal interlands van de betreffende speler, de status van de verkopende club en het aantal duels dat de speler in kwestie voor de club speelde. Spelers die net niet genoeg punten behalen kunnen wel een uitzondering krijgen.

Het VK stapt op 31 december officieel uit de Europese interne markt. In 2016 stemde een meerderheid van de bevolking bij een referendum voor het verlaten van de EU. Sinds 31 januari van dit jaar is het VK al geen lid meer van de EU, maar de partijen spraken een transitieperiode af om te onderhandelen over de voorwaarden van een vertrek.