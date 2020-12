Met opnieuw een hattrick tegen Kosovo kreeg Katja Snoeijs dinsdagavond in Breda de bevestiging dat ze op de goede weg is bij de Oranjevrouwen. De 24-jarige aanvaller van Girondins de Bordeaux maakte in het EK-kwalificatieduel na rust de 1-0, de 4-0 en zette de 6-0-eindstand op het scorebord.

"Het niveau is heel hoog bij Oranje en de concurrentie is sterk", beseft Snoeijs, die moet concurreren met spelers als Vivianne Miedema. De spits van Arsenal ontbrak tegen Kosovo door een blessure. "Het gat tussen mij en de basis wordt kleiner. Ik kom dichterbij, maar het gat is er nog wel."

Afgelopen zomer maakte Snoeijs de overstap van PSV naar Bordeaux en dat was belangrijk voor haar ontwikkeling. "Ik moet me in Frankrijk laten zien op een nog hoger niveau. Topwedstrijden tegen clubs als Olympique Lyon zijn zwaar en dat helpt me om ook bij Oranje te presteren. Mijn rol hier is anders geworden."

Vorige maand in de uitwedstrijd tegen Kosovo maakte Snoeijs ook al een hattrick en toen won Oranje eveneens met 6-0. "Deze tegenstander ligt me wel", glimlacht Snoeijs. "Zes goals in twee wedstrijden, daar mag een spits tevreden mee zijn. Het is de bevestiging dat ik lekker bezig ben."

Katja Snoeijs schiet de 1-0 binnen. (Foto: Pro Shots)

'We moesten gewoon doorgaan'

In Breda maakte Snoeijs al haar goals in de tweede helft, nadat het halverwege verrassend nog 0-0 was. "Wat er in de rust gebeurd is? Niets bijzonders. We wisten dat Kosovo het nooit negentig minuten vol kon houden. We moesten gewoon doorgaan met waar we mee bezig waren en dat heeft gewerkt."

Door de ruime zege eindigde Nederland met imposante cijfers bovenaan in groep A. De regerend Europees kampioen heeft dertig punten uit tien wedstrijden en een doelsaldo van 48 voor en 3 tegen.

Het duel met Kosovo was de laatste interland van Oranje in 2020. De ploeg komt in de eerste maanden van 2021 weer in actie en die duels staan in het teken van de voorbereiding op de Olympische Spelen in Tokio. Het is voor het eerst dat de Nederlandse vrouwen de Spelen hebben gehaald.