De Argentijnse politie heeft dinsdag een inval gedaan in de praktijk van de psychiater van Diego Maradona. Eerder werd de lijfarts van de vorige week woensdag overleden voetballegende al aangeklaagd vanwege mogelijke medische nalatigheid.

De aanklagers deden huiszoekingen in het huis en de praktijk van psychiater Agustina Cosachov in Buenos Aires. Volgens haar advocaat werd er gezocht naar de medische geschiedenis van Maradona op telefoons en computers. "Dit zijn routinemaatregelen bij onderzoeken naar de doodsoorzaak van een patiënt", zei de raadsman op de lokale televisie.

Lijfarts Leopoldo Luque werd zondag officieel aangeklaagd vanwege mogelijke nalatigheid die leidde tot de dood van Maradona, die op zestigjarige leeftijd overleed aan de gevolgen van een hartaanval. Luques huis en kantoor werden eveneens doorzocht.

Luque was de afgelopen maanden verantwoordelijk voor de gezondheid van Maradona. De legendarische Argentijn moest begin november een spoedoperatie ondergaan vanwege een bloedprop in zijn hersenen. Na het ontslag uit het ziekenhuis ondersteunde Luque de voetballer bij zijn herstel in zijn huis in Tigre.

De lijfarts liet zondag in een reactie weten mee te willen werken aan het onderzoek naar de omstandigheden van de dood van Maradona. Hij zegt dat hij zich tot het laatste moment heeft ingespannen om het leven van de topvoetballer te redden.

Maradona, die wordt beschouwd als een van de beste voetballers aller tijden, werd vorige week donderdag in besloten kring bijgezet in een familiegraf op begraafplaats Bella Vista, even buiten Buenos Aires. Argentinië kondigde drie dagen van nationale rouw af vanwege de dood van de aanvaller, die het land in 1986 naar de wereldtitel leidde.