Go Ahead Eagles is dinsdagavond tegen de vijfde nederlaag van het seizoen aangelopen in de Keuken Kampioen Divisie. De Deventenaren gingen in De Adelaarshorst met 0-1 onderuit tegen Jong AZ.

Thijs Oosting maakte vroeg in de tweede helft het enige doelpunt van de wedstrijd. De middenvelder vond het doel uit een vrije trap.

Go Ahead leed de tweede nederlaag op rij, nadat anderhalve week geleden werd verloren bij Almere City FC (3-0). De ploeg van coach Kees van Wonderen liet al voor de negende keer dit seizoen punten liggen en staan twaalfde met negentien punten uit veertien wedstrijden.

Jong AZ boekte de eerste zege sinds 21 september, toen de Alkmaarders met 7-3 uithaalden tegen De Graafschap. Sindsdien werd zeven keer verloren en twee keer gelijkgespeeld.

Dankzij de overwinning klimt Jong AZ naar de zestiende plaats op de ranglijst. De formatie van coach Michel Vonk pakte in veertien duels elf punten.

