Ajax begint dinsdag in een verrassende opstelling aan de Champions League-wedstrijd bij Liverpool. Edson Álvarez heeft een basisplaats en Zakaria Labyad en Lassina Traoré starten op de reservebank.

Trainer Erik ten Hag kiest ervoor om te gaan spelen met de punt naar achteren, waardoor Álvarez de voorkeur krijgt boven Labyad. Laatstgenoemde was in de laatste twee competitiewedstrijden (tegen FC Emmen en Heracles Almelo) drie keer trefzeker.

Dusan Tadic fungeert zoals wel vaker in de Champions League het geval is geweest als spits. David Neres en Antony zijn de vleugelaanvallers. Traoré, gedeeld clubtopscorer in de Eredivisie met zeven doelpunten, is het kind van de rekening tegen Liverpool.

Daley Blind, die afgelopen zaterdag tegen FC Emmen ontbrak, is er weer bij. Datzelfde geldt voor Noussair Mazraoui, Ryan Gravenberch (beiden hielden klachten over aan het treffen met FC Emmen) en Nicolás Tagliafico, die toen negentig minuten op de reservebank zat.

Debuterende keeper bij Liverpool

Bij Liverpool keept de debuterende Caoimhín Kelleher. Georginio Wijnaldum staat op het middenveld. Liverpool mist nog altijd een hoop spelers door blessures, onder wie Virgil van Dijk, Trent Alexander-Arnold, Joe Gomez, Naby Keïta, Thiago Alcántara en Alex Oxlade-Chamberlain.

De wedstrijd tussen Liverpool en Ajax vangt dinsdag om 21.00 uur aan op een leeg Anfield en staat onder leiding van de Duitse scheidsrechter Tobias Stieler. Tegelijkertijd is de aftrap bij het andere duel in poule D tussen Atalanta en FC Midtjylland in Stadio Atleti Azzurri d'Italia.

Liverpool gaat aan kop met negen punten, gevolgd door Ajax, Atalanta (beide zeven punten) en Midtjylland (nul punten). De vijfde speelronde lijkt voor Ajax geen grote rol te spelen in de strijd om overwintering, omdat het volgende week nog thuis tegen Atalanta moet spelen.

Toch kan Ajax dinsdag een goede uitgangspositie creëren voor dat slotduel. Als de ploeg van Ten Hag in gelijk puntenaantal blijft met Atalanta of meer punten heeft, is een (klein) gelijkspel in de Johan Cruijff ArenA straks genoeg voor een ticket voor de achtste finales. Anders moet Ajax de slotwedstrijd hoe dan ook winnen.

Opstelling Liverpool: Kelleher; N. Williams, Matip, Fabinho, Robertson; Henderson, Wijnaldum, Jones; Salah, Jota, Mané.

Opstelling Ajax: Onana; Mazraoui, Schuurs, Blind, Tagliafico; Álvarez, Klaassen, Gravenberch; Neres, Tadic, Antony.