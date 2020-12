Cody Gakpo heeft zijn contract bij PSV met twee jaar verlengd. Daardoor ligt de 21-jarige aanvaller tot 2025 vast in Eindhoven, zo meldt PSV dinsdag.

De in Eindhoven geboren Gakpo, die oorspronkelijk een contract tot 2023 had, is een van de gevaarlijkste aanvallers van PSV. Hij kwam vorig seizoen tot acht doelpunten en negen assists. Deze jaargang staat de teller van de linksbuiten op zeven doelpunten en twee assists in elf officiële wedstrijden.

"Ik ben supertrots, net als mijn familie. Vijf jaar is natuurlijk lang en ik zit er al een aantal jaar, maar ik voel me hier thuis en dat is belangrijk voor een speler", zegt Gakpo bij PSV TV. "Deze stap hoort in het stappenplan dat ik met mensen om mij heen heb gemaakt. Ik moet hard werken en gefocust blijven."

"Dit nieuwe, langlopende contract heeft Cody zelf afgedwongen", aldus technisch manager John de Jong. "Het is niet de eerste keer dat we zijn contract openbreken. We hebben er vertrouwen in dat hij van nog grotere waarde voor het elftal gaat zijn."

Gakpo is een exponent van de jeugdopleiding van PSV. De Brabander werd op zesjarige leeftijd gescout door de Eredivisie-club en doorliep de gehele academie op jeugdcomplex De Herdgang. Sinds 2018 maakt hij deel uit van de hoofdmacht, waarin hij inmiddels zeventig officiële wedstrijden heeft gespeeld.