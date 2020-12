De KNVB wil begin 2021 de opvolger hebben vastgelegd van bondscoach Sarina Wiegman, die na de Olympische Spelen komende zomer in Tokio vertrekt. De bond heeft al een profiel opgesteld en sluit een grote naam niet uit.

"We hebben inmiddels met de spelers en betrokkenen rond het team gesproken", vertelde KNVB-directeur Jan Dirk van der Zee dinsdag tegen Veronica. "We gaan nu een lijst met namen opstellen en dan hopen we begin volgend jaar duidelijkheid te hebben. Ruim voor de Spelen moet het rond zijn."

Jill Ellis is mogelijk een van de kandidaten met wie de KNVB in gesprek gaat. De Engelse, die de Verenigde Staten in 2015 en 2019 naar de wereldtitel leidde, zit zonder functie en zei onlangs open te staan voor een internationale uitdaging en dus ook voor Nederland.

"Als Ellis graag wil, dan zal ze zeker op de lijst komen", vervolgde Van der Zee, die een lichte voorkeur heeft voor een vrouw. "Voor de ontwikkeling van het vrouwenvoetbal in Nederland zou het mooi zijn als het een vrouw wordt, maar niet per definitie. We willen kwaliteit."

Jill Ellis na de WK-finale van 2019. (Foto: Pro Shots)

'Je moet vrouwenvoetbal snappen'

De KNVB kan hoog inzetten, omdat de Oranjevrouwen onder Wiegman uitgroeiden tot een ploeg van wereldniveau. Ze leidde Nederland in 2017 in eigen land naar de Europese titel en vorig jaar werd in Frankrijk WK-zilver veroverd.

Van der Zee: "Het belangrijkste is: je moet het vrouwenvoetbal snappen. En dan is alles mogelijk. Toen we eind 2016 Arjan van der Laan lieten opvolgen door Wiegman was het een heel andere wereld dan nu. Het moet Sarina overtreffen."

In augustus maakte Wiegman al bekend na de Spelen te gaan stoppen bij Oranjevrouwen. De 51-jarige Haagse wordt bondscoach van Engeland.