Liverpool-Ajax ·

Liverpool 5-12 (9-2) Atalanta 5-8 (9-8) Ajax 5-7 (7-6) FC Midtjylland 5-1 (3-12)

Dit is de stand in poule D, met nog één speelronde voor de boeg. Liverpool is zeker van de groepswinst en dus een plek in de knockout-fase. Atalanta en Ajax gaan volgende week in Amsterdam onderling uitmaken wie er met de Engelsen meegaat, waarbij de Italianen genoeg hebben aan een gelijkspel.