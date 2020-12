Dick Advocaat is definitief bezig aan zijn laatste maanden als clubtrainer. De 73-jarige Hagenaar neemt na dit seizoen afscheid als coach van Feyenoord.

"Zeker als een aantal geblesseerden terugkeert, kunnen we er nog een heel goed seizoen van maken. Daar zal ik alles aan doen, maar daarna is het mooi geweest. Ik weet dat ik dat eerder heb gezegd", aldus Advocaat dinsdag op de website van Feyenoord.

"Maar deze keer mogen jullie me eraan houden: de komende maanden zijn echt mijn laatste als clubtrainer. Na een lange en prachtige loopbaan is Feyenoord een schitterende club om straks bij af te sluiten. Hopelijk - en ik geloof daarin - kunnen we voor het zo ver is nog mooie dingen laten zien."

Advocaat is sinds vorig jaar november de eindverantwoordelijke bij Feyenoord. Hij volgde destijds de ontslagen Jaap Stam op. Onder Advocaat vond Feyenoord meteen de weg omhoog en hebben de Rotterdammers inmiddels al ruim een jaar niet verloren in de Eredivisie.

Dick Advocaat en Frank Arnesen overleggen met elkaar. (Foto: ANP)

'Niets dan lof en respect voor Dick'

Technisch directeur Frank Arnesen van Feyenoord heeft "niets dan lof en respect" voor Advocaat. "Dick is echt een geweldige persoonlijkheid en een zeer bevlogen trainer, die met zijn aanpak eigenlijk altijd het maximale uit een ploeg weet te halen."

"Feyenoord mag blij en trots zijn dat hij ervoor heeft gekozen zijn lange en schitterende carrière als clubcoach bij ons af te willen sluiten."

Feyenoord staat dit seizoen na tien speelrondes op de vierde plaats in de Eredivisie en maakt ook nog volop kans op overwintering in de Europa League. Donderdag wacht in eigen huis Dinamo Zagreb in dat toernooi.