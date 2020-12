Het competitieduel Aston Villa-Newcastle United kan vrijdag niet doorgaan vanwege een toename van het aantal coronabesmettingen bij de bezoekers. Het is de eerste wedstrijd in de Premier League die wordt uitgesteld sinds de competitie in juni werd hervat.

Volgens Newcastle zitten verschillende spelers en leden van de technische staf in thuisquarantaine, nadat zij positief hadden getest. Darsley Park, het trainingscomplex van de Engelse club, is voorlopig gesloten.

Er zouden vijf personen van 'The Magpies' besmet zijn met het coronavirus. Drie van hen werden vorige week positief getest en twee kwamen er na het weekend bij. Het zou om vier spelers en een staflid gaan.

Newcastle moest het zaterdag in de thuiswedstrijd tegen Crystal Palace (2-0-zege) zonder Allan Saint-Maximin, Andy Carroll, Jamaal Lascelles, Ryan Fraser en Isaac Hayden stellen. De club gaf geen reden voor hun afwezigheid.

Newcastle bezet dertiende plaats

Vanwege de corona-uitbraak had Newcastle een verzoek ingediend bij de Premier League om de wedstrijd tegen Aston Villa uit te stellen en de competitieorganisator gaf daar dus gehoor aan. Het is nog onbekend wanneer het duel wordt ingehaald.

De wedstrijd tussen Aston Villa en Newcastle United zou vrijdag om 21.00 uur in Birmingham plaatsvinden. Newcastle bezet na tien wedstrijden de dertiende plaats in de Premier League. Villa staat met één punt meer drie plaatsen hoger en heeft bovendien een duel minder gespeeld.

Opvallend is dat Engelse clubs vanaf woensdag voor het eerst sinds de corona-uitbraak in maart weer enkele duizenden toeschouwers mogen toelaten. Championship-clubs Luton Town en Wycombe Wanderers hebben met wedstrijden tegen respectievelijk Norwich City en Stoke City de primeur.

