Dick Advocaat stopt na dit seizoen als trainer van Feyenoord. Dat laat de 73-jarige Hagenaar dinsdag weten in een verklaring op de website van de Rotterdammers.

"Deze keer mogen jullie me eraan houden: de komende maanden zijn echt mijn laatste als clubtrainer", aldus Advocaat. "Na een lange en prachtige loopbaan is Feyenoord een schitterende club om straks bij af te sluiten. Hopelijk - en ik geloof daarin - kunnen we voor het zo ver is nog mooie dingen laten zien."

Advocaat is sinds oktober 2019 trainer van Feyenoord. Hij volgde destijds de ontslagen Jaap Stam op. Onder de Hagenaar maakte Feyenoord een opmars naar de derde plaats in de Eredivisie en bereikten de Rotterdammers de finale van de KNVB-beker. Vanwege het coronavirus werden beide competities vroegtijdig beëindigd.

Ook dit seizoen draait Feyenoord mee in de top van de Eredivisie. De ploeg van Advocaat bezet na tien wedstrijden de vierde plaats en staat vijf punten achter op koploper Ajax. In de Europa League hebben de Rotterdammers nog zicht op overwintering. Sinds de aanstelling van Advocaat is Feyenoord nog ongeslagen in de Eredivisie.

Advocaat liet de afgelopen weken al vaker doorschemeren dat Feyenoord zijn laatste club als trainer zou zijn, maar in het verleden riep de doorgewinterde coach al vaker dat hij met pensioen zou gaan. Nu lijkt de oud-bondscoach na 36 jaar definitief zijn trainersloopbaan te beëindigen. Dirk Kuijt lijkt een van de kandidaten om Advocaat op te volgen in De Kuip.

Dick Advocaat is sinds oktober 2019 trainer van Feyenoord. (Foto: Pro Shots)

Advocaat een van de grootste Nederlandse coaches

Advocaat begon in 1984 als assistent van Rinus Michels zijn trainerscarrière bij het Nederlands elftal, nadat hij achttien jaar profvoetballer was. De oud-speler van onder meer ADO Den Haag, FC Utrecht en Sparta Rotterdammer groeide uit tot een van de grootste trainers in de geschiedenis van het Nederlandse voetbal.

Advocaat werd in 1992 voor het eerst bondscoach van het Nederlands elftal als opvolger van zijn leermeester Michels. Onder leiding van de Hagenaar reikte Oranje op het WK van 1984 tot de kwartfinales, waarna hij naar PSV vertrok.

Bij de Eindhovenaren kende Advocaat zijn eerste successen op het hoogste niveau. Hij won in 1996 de beker en werd een jaar later landskampioen. Bij zijn volgende club Glasgow Rangers, waar hij van 1998 tot 2002 werkte, won hij ook twee landstitels, waarna hij een waslijst aan clubs en bonden diende.

Na Nederland, waar zijn bondscoachschap op het EK van 2004 door de beruchte wissel van Arjen Robben uitliep op een teleurstelling, werkte hij ook nog bij onder meer Borussia Mönchengladbach, Zuid-Korea, Zenit St. Petersburg, België, AZ, Rusland, opnieuw PSV, Servië, Fenerbahçe, Nederland, Sparta Rotterdam, FC Utrecht en dus Feyenoord. Bij Zenit groeide hij uit tot een clubicoon met het winnen van de eerste landstitel in de clubgeschiedenis.

In zijn laatste jaren nam Advocaat vooral korte trainersklussen aan. Zo werd hij in 2017 na het ontslag van Danny Blind voor de derde keer bondscoach van het Nederlands elftal. Hoewel Advocaat al zijn wedstrijden won, kwalificeerde Oranje zich niet voor het WK van 2018. Na de nipte degradatie met Sparta Rotterdam in 2018 kende hij bij FC Utrecht met een ticket voor Europees voetbal een jaar later meer succes.

Op het WK van 1994 leidde Dick Advocaat voor het eerst een eindtoernooi als bondscoach van het Nederlands elftal. (Foto: ANP)