De Oranjevrouwen spelen dinsdag in de afsluitende EK-kwalificatiewedstrijd in Breda tegen Kosovo in een zeer aanvallende opstelling. Assistent-bondscoach Arjan Veurink, die opnieuw de afwezige Sarina Wiegman vervangt, kiest voor een 3-3-4-formatie.

Ten opzichte van de kansloos verloren oefenwedstrijd van afgelopen vrijdag in Breda tegen de Verenigde Staten (0-2), toen Nederland nog in een 4-3-3-formatie acteerde, staan er vijf andere namen in de basis.

Sari van Veenendaal, Aniek Nouwen, Dominique Janssen, Danielle van de Donk en Jackie Groenen maken plaats voor Lize Kop, Kika van Es, Stefanie van de Gragt, Inessa Kaagman en Katja Snoeijs, die in het uitduel met Kosovo drie keer scoorde.

De wedstrijd tussen Nederland en Kosovo begint dinsdag om 18.30 in het Rat Verlegh Stadion, het onderkomen van NAC Breda, en staat onder leiding van de Oostenrijkse scheidsrechter Barbara Poxhofer.

Opstelling Oranjevrouwen: Kop; Van Es, Van der Gragt, Van Dongen; Spitse, Kaagman, Roord; Wilms, Beerensteyn, Snoeijs, Martens.