AZ kan voorlopig niet beschikken over Jonas Svensson. De Noorse rechtsback heeft zondag in de uitwedstrijd tegen Heracles Almelo een onderbeenblessure opgelopen, zo blijkt dinsdag uit onderzoek.

In een verklaring laat AZ niet weten hoelang Svensson uit de roulatie is. Ook is niet bekendgemaakt hoe zwaar de blessure van de negentienvoudig Noors international is. AZ meldt alleen dat de rechtsback, die een sterkhouder is in de ploeg van trainer Arne Slot, voor "langere tijd" aan de kant staat.

Svensson viel zondag tegen Heracles na ruim een uur spelen uit. Hij snoepte op het laatste moment de bal af van de schietende Delano Burgzorg. Door de late ingreep raakte Burgzorg niet de bal, maar het been van Svensson.

Het is niet duidelijk welke wedstrijden Svensson allemaal moet missen bij AZ. Hij moet in elk geval de belangrijke Europa League-wedstrijd van donderdag tegen Napoli aan zich voorbij laten gaan. De Alkmaarders moeten in eigen huis een goed resultaat halen tegen de Serie A-club om zicht te houden op overwintering in de Europa League.

Yukinari Sugawara lijkt de logische vervanger van Svensson tegen Napoli. De twintigjarige Japanner, die dit seizoen voornamelijk bankzitter is, kwam zondag tegen Heracles al binnen de lijnen voor de geblesseerde Noor.