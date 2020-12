Championship-clubs Luton Town en Wycombe Wanderers hebben woensdag de primeur. Vanaf die dag mogen Engelse clubs voor het eerst sinds de corona-uitbraak in maart onder strikte voorwaarden weer enkele duizenden toeschouwers toelaten.

Er zijn looproutes, temperatuurchecks en tijdsloten waarbinnen de fans het stadion mogen betreden. En er is slechts beperkt catering aanwezig in de stadions van Luton en Wycombe. Alles om de risico's op besmettingen te minimalizeren.

Luton speelt woensdag thuis tegen Norwich, Wycombe ontvangt Stoke City. Beide clubs liggen in het zogenoemde 'Tier-2-gebied', een gebied waarin het middelste van drie niveaus van maatregelen tegen het coronavirus geldt.

Net als bijvoorbeeld Londen en Liverpool, waar de clubs komend weekeinde weer maximaal tweeduizend fans mogen verwelkomen. Onder meer Manchester en Newcastle zitten in laag-3. Daar blijven de stadions dicht.

Luton laat woensdag duizend "ambassadeurs" van de clubs toe, geselecteerd uit fans die al minstens tien jaar een seizoenkaart hebben. "Het zal, zoals jullie begrijpen, anders zijn dan wat je gewend bent", meldt de club op de website.

Luton Town speelde vorige week nog zonder publiek thuis tegen Birmingham. (Foto: ANP)

'Pas op met zingen, juichen een aanmoedigen'

Ook Wycombe houdt het voorlopig bij duizend in plaats van tweeduizend fans, ook om te testen hoe het gaat. "Vermijd omhelzingen, high fives, handen schudden of ander nauw contact met mensen die niet tot jouw sociale bubbel behoren", vraagt de club.

"En pas op met zingen, aanmoedigen en juichen." De supporters wordt zelfs gevraagd de bal niet te pakken als die tijdens de wedstrijd op de tribune belandt.

Arsenal is donderdag de eerste club van het hoogste niveau die toeschouwers mag toelaten. Dat gebeurt in een duel met Rapid Wien in de Europa League. De Champions League-wedstrijd tussen Liverpool en Ajax wordt dinsdag nog zonder publiek gespeeld.