De VAR speelde maandagavond niet voor het eerst dit seizoen een dubieuze rol in de Premier League. Bij West Ham United-Aston Villa (2-1) werd de gelijkmaker van Ollie Watkins in blessuretijd na lang beraad afgekeurd wegens buitenspel.

Zoals vaker dit seizoen trok VAR tot op de millimeter lijnen om te zien of het buitenspel was. Watkins, die zich op het moment van spelen losrukte van zijn tegenstander, bleek met zijn bovenarm buitenspel te staan. Pas na zo'n drie minuten werd een besluit genomen.

"Ik snap de beslissing nog steeds niet. Je kunt niet eens scoren met je arm. Maar de VAR zal de regels beter kennen dan ik", zei Aston Villa-manager Dean Smith na de wedstrijd in Londen.

"Als ze het buitenspel vinden is dat prima, maar dan is het wel een strafschop. De enige reden dat Watkins buitenspel stond, was dat er een overtreding om hem werd gemaakt. Het had een penalty moeten zijn."

'Er moet verandering komen'

West Ham-coach David Moyes is ook niet blij met de huidige regels. "We willen dat er sneller een besluit komt. Ik weet niet waarom het zo lang moet duren. Ik zag in één oogopslag dat het buitenspel was", aldus de Schot.

"Het trekken van die lijnen maakt me trouwens niet eens zoveel uit. De sport wordt vooral verpest doordat de grensrechters heel laat vlaggen. Dat is voor mij de slechtste regel."

West Ham-middenvelder Declan Rice stoort zich eveneens aan de VAR, ook al had hij er maandag tegen Villa voordeel van met zijn ploeg. "Er moet verandering komen", aldus de dertienvoudig international van Engeland. "Maar ik denk niet dat ze daar midden in het seizoen aan gaan beginnen."

De buitenspeltechnologie werd vorig seizoen geïntroduceerd in de Premier League en Champions League en leverde al vaker ergernis op. Sinds dit seizoen wordt het systeem ook in de Eredivisie gebruikt.

