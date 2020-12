Met nog twee poulewedstrijden te gaan maken PSV, AZ en Feyenoord allemaal nog kans op overwintering in de Europa League, maar alle drie de Nederlandse ploegen kunnen ook nog uitgeschakeld worden. Dit zijn de scenario's.

Stand groep E 1. Granada 4-10 (6-2)

2. PSV 4-6 (7-9)

3. PAOK 4-5 (7-5)

4. Omonia Nicosia 4-1 (3-7)

Programma 3 december: Granada-PSV, Omonia-PAOK

Programma 10 december: PSV-Omonia, PAOK-Granada

PSV kan zich donderdag bij een zege op koploper Granada al plaatsen voor de knock-outfase, maar heeft daarbij wel de hulp nodig van Omonia, dat thuis van PAOK moet winnen.

In alle andere gevallen komt het aan op de laatste speelronde, waarin PSV de op papier gemakkelijke thuiswedstrijd tegen de ploeg uit Cyprus speelt.

Doordat volgens de UEFA-regels bij een gelijke stand niet het doelsaldo maar het onderling resultaat de doorslag geeft, zullen de Eindhovenaren PAOK onder zich moeten houden. Het onderling resultaat is namelijk in het voordeel van de Grieken.

Vreugde bij PSV na de 3-2-zege op PAOK. (Foto: Pro Shots)

AZ kan donderdag al uitgeschakeld worden

Stand groep F 1. Napoli 4-9 (5-2)

2. Real Sociedad 4-7 (2-1)

3. AZ 4-7 (5-2)

4. Rijeka 4-0 (2-9)

Programma 3 december: AZ-Napoli, Real Sociedad-Rijeka

Programma 10 december: Rijeka-AZ, Napoli-Real Sociedad

AZ beschikt over een minder onderling resultaat dan Sociedad en kan om die reden donderdag al uitgeschakeld worden. Als de Alkmaarders verliezen van Napoli en de Spanjaarden verslaan het puntloze Rijeka, dan is het Europese avontuur voorbij voor de ploeg van trainer Arne Slot.

Als AZ minimaal gelijkspeelt tegen Napoli, dan is het onderling resultaat met de Italianen in het voordeel van de Eredivisionist. In dat geval heeft AZ bij een zege in de laatste speelronde op Rijeka altijd voldoende voor een plek bij de eerste twee en daarmee Europese overwintering.

AZ kwam vorige week niet verder dan 0-0 tegen Real Sociedad. (Foto: Pro Shots)

Feyenoord heeft kleine kans om zich nu al te plaatsen

Stand Groep K 1. Dinamo Zagreb 4-8 (4-0)

2. Feyenoord 4-5 (4-5)

3. Wolfsberger AC 4-4 (5-6)

4. CSKA Moskou 4-3 (2-4)

Programma 3 december: Feyenoord-Dinamo Zagreb, CSKA Moskou-Wolfsberger AC

Programma 10 december: Wolfsberger AC-Feyenoord, Dinamo Zagreb-CSKA Moskou

In de groep van Feyenoord zijn alle ploegen nog in de race voor overwintering. Toch bestaat er een kleine kans dat de Rotterdammers donderdag al zeker zijn van een plek bij de laatste 32.

Feyenoord moet dan wel thuis van Zagreb winnen én hopen dat CSKA te sterk is voor Wolfsberger. Omdat Zagreb en CSKA in de laatste wedstrijd tegen elkaar spelen, kan er dan nog maar een van die ploegen boven de Rotterdammers eindigen. Het onderling resultaat met Zagreb is in dat geval namelijk in het voordeel van Feyenoord.

In elk ander scenario zal Feyenoord een resultaat moeten behalen in de laatste speelronde, in de uitwedstrijd tegen Wolfsberger.

Feyenoord speelde vorige week met 0-0 gelijk op bezoek bij CSKA Moskou. (Foto: Pro Shots)