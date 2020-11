FC Barcelona heeft maandagavond bekendgemaakt dat de presidentsverkiezingen op 24 januari worden gehouden. Op dit moment zijn er acht kandidaten voor het voorzitterschap bij de Catalaanse club.

FC Barcelona meldt op de site van de club dat er met de autoriteiten in Catalonië een akkoord is bereikt om de presidentsverkiezingen op 24 januari te organiseren. Het verkiezingsproces begint officieel in de week van 14 december.

Tussen 23 december en 11 januari krijgen de kandidaten de tijd om genoeg handtekeningen te verzamelen om überhaupt in de race te blijven en tussen 15 en 22 januari kan er campagne worden gevoerd om kiezers over de streep te trekken.

Met Joan Laporta, Víctor Font, Toni Freixa, Xavi Vilajoana, Emili Rousaud, Pere Riera, Lluís Fernàndez Alà en Jordi Farré zijn er in totaal acht mannen die zich kandidaat hebben gesteld om de op dit moment vacante positie bij Barcelona over te nemen.

Josep Maria Bartomeu was sinds begin 2014 de voorzitter van FC Barcelona, maar hij besloot in oktober op te stappen nadat er een motie van wantrouwen tegen hem was ingediend. Door zijn ontslag worden de presidentsverkiezingen twee maanden eerder gehouden.

De uitslag van de verkiezing is van groot belang voor trainer Ronald Koeman. Kandidaat-voorzitter Font kondigde al aan dat hij mogelijk een andere trainer wil aanstellen als hij wordt gekozen en sprak zijn voorkeur uit voor Xavi.

De presidentsverkiezingen in januari zijn van groot belang voor de toekomst van Ronald Koeman als trainer van FC Barcelona. (Foto: Pro Shots)