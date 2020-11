Leicester City heeft maandagavond een verrassende nederlaag geleden in de Premier League. 'The Foxes' gingen op eigen veld met 1-2 onderuit tegen laagvlieger Fulham. Anwar El Ghazi leed met Aston Villa een ongelukkige 2-1-nederlaag bij West Ham United.

Fulham leidde bij rust al met 0-2 in het King Power Stadium. Na een half uur was het Ademola Lookman die raak schoot in de verre hoek en acht minuten later benutte Ivan Cavaleiro een strafschop. Arbiter Simon Hooper wees naar de stip na ingrijpen van de VAR, die een lompe overtreding van verdediger Christian Fuchs constateerde.

De aansluitingstreffer van Leicester viel pas in de 86e minuut. Jamie Vardy kopte de bal terug op Harvey Barnes en die schoot hard raak in de linkerbovenhoek, maar zijn treffer kwam te laat voor de thuisploeg om nog een punt of meer te pakken.

Door de nederlaag blijft Leicester City met achttien punten op de vierde plek steken in de Premier League. De ploeg van manager Brendan Rodgers had op gelijk puntenaantal kunnen komen met koploper Tottenham Hotspur.

Laagvlieger Fulham boekte pas de tweede zege van het seizoen in de Premier League. 'The Cottagers' bezetten nu de zeventiende plek met zeven punten.

Fulham was verrassend te sterk voor Leicester City. (Foto: Pro Shots)

Invaller El Ghazi onfortuinlijk onderuit met Aston Villa

West Ham United was later op de avond met wat fortuin te sterk voor Aston Villa. De thuisploeg kwam al na twee minuten op voorsprong door een rake kopbal van Angelo Ogbonna, waarna Jack Grealish Aston Villa in de 25e minuut met een fraai afstandsschot weer op gelijke hoogte bracht.

Direct na rust ging West Ham opnieuw aan de leiding door een slimme kopbal van Jarrod Bowen. Ollie Watkins kreeg een kwartier voor tijd de kans om Aston Villa een punt te bezorgen, maar hij schoot zijn penalty hard op de lat.

In blessuretijd tekende Watkins alsnog van dichtbij voor de gelijkmaker, maar de VAR oordeelde na enkele minuten met behulp van de veelbesproken buitenspellijnen dat de aanvaller van de bezoekers nipt buitenspel stond.

Oud-Ajacied El Ghazi begon op de bank bij Aston Villa en mocht in de 74e minuut zijn opwachting maken. Aston Villa leed de vierde nederlaag van het seizoen en blijft in de middenmoot hangen, terwijl West Ham zich in de subtop meldt.

