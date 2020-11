SC Cambuur heeft maandag de koppositie in de Keuken Kampioen Divisie verstevigd. De ploeg van trainer Henk de Jong rekende in Eindhoven pas in de slotfase af met Jong PSV: 0-1.

Invaller Issa Kallon zorgde in de 71e minuut voor de bevrijdende treffer namens Cambuur, dat verder weinig kansen creëerde op De Herdgang. Voor de 24-jarige Kallon was het al zijn zevende doelpunt van het seizoen.

Cambuur boekte de vierde overwinning op rij en staat door puntenverlies van de concurrenten steviger aan kop. De ploeg uit Leeuwarden komt op 34 punten, 3 meer dan naaste belager Almere City en 6 meer dan nummer drie NAC Breda en nummer vier De Graafschap.

Jong PSV bleef juist voor de vierde wedstrijd op rij zonder zege en staat nog altijd met vijftien punten op de veertiende plek. Bij de Eindhovenaren deed aanvaller Joël Piroe, die dit seizoen tot dusver twee Eredivisie-duels speelde, de hele wedstrijd mee.

Later op maandagavond staan er met Jong FC Utrecht-Telstar (aftrap 18.45 uur) en NEC-MVV Maastricht (aftrap 21.00 uur) nog twee wedstrijden op het programma in de Keuken Kampioen Divisie.

SC Cambuur had de nodige moeite met Jong PSV. (Foto: Pro Shots)

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Keuken Kampioen Divisie