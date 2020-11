Edinson Cavani heeft maandag zijn verontschuldigingen aangeboden voor de racistische tekst die hij zondag op sociale media plaatste. De aanvaller van Manchester United benadrukt dat hij geen slechte bedoelingen had.

De 33-jarige Cavani hielp Manchester United zondag in de Premier League met twee treffers aan een zwaarbevochten 2-3-overwinning op Southampton en kreeg op Instagram een felicitatie van een kennis. De Uruguayaan bedankte hem vervolgens met de woorden "Gracias, negrito" (Bedankt, kleine zwarte man).

Al snel ontstond er op sociale media consternatie over de opmerking, waarna Cavani besloot zijn bericht te verwijderen. De Engelse voetbalbond kondigde maandag desondanks een onderzoek aan naar het incident. Volgens de regels is het strafbaar om te verwijzen naar iemands etnische afkomst, huidskleur, ras of nationaliteit.

"Het bericht was bedoeld als een vriendelijke groet aan een vriend om hem te bedanken voor zijn felicitaties. Het laatste dat ik wilde doen, was iemand beledigen", zegt Cavani maandag in een verklaring op de site van United.

"Ik ben fel tegen racisme. Toen ik merkte dat mijn opmerking door andere mensen op een andere manier werd geïnterpreteerd, heb ik mijn bericht direct weggehaald. Ik wil mijn diepste verontschuldigingen aanbieden voor wat er is gebeurd."

Manchester United vindt dat Cavani weinig blaam treft en blijft achter de spits staan. "Het is ons wel duidelijk geworden dat er absoluut geen kwaadwillende bedoelingen achter zijn bericht zaten. Toen Edinson merkte dat zijn opmerking verkeerd werd geïnterpreteerd, heeft hij die direct verwijderd. Wij zetten ons net als onze spelers volledig in voor de strijd tegen racisme."

Edinson Cavani hielp Manchester United zondag aan een 2-3-overwinning in de Premier League. (Foto: Pro Shots)