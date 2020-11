Bondscoach Joachim Löw hoeft niet te vrezen voor zijn ontslag. De Duitse voetbalbond oordeelde maandag op basis van een evaluatie definitief dat er genoeg vertrouwen is om op dezelfde voet verder te gaan.

Aanleiding voor de evaluatie was de blamerende 6-0-nederlaag die Duitsland eerder deze maand leed tegen Spanje in de Nations League. Hoewel voorzitter Fritz Keller van de Duitse voetbalbond een dag na de vernedering door liet schemeren dat de baan van Löw niet op het spel stond, werd later alsnog een gesprek aangekondigd.

Het DFB-bestuur kwam maandag met Löw en teammanager Oliver Bierhoff bijeen in Frankfurt, waar de wedstrijd tegen Spanje en het plan voor de komende maanden werd besproken. De geplaagde Löw legde zijn plannen op tafel voor de voorbereiding op het EK en overtuigde het bestuur hem niet weg te sturen.

"Eén wedstrijd kan en mag geen maatstaf zijn voor de algemene prestatie van de nationale ploeg en de bondscoach", schrijft de Duitse voetbalbond in een verklaring. "Op weg naar het EK zijn al belangrijke sportieve doelen bereikt. Daarom houdt Löw het vertrouwen."

Duitsland werd halverwege november vernederd door Spanje in de Nations League. (Foto: Pro Shots)

Löw stond na WK 2018 ook al onder druk

De zestigjarige Löw is al sinds 2006 bondscoach van Duitsland en beschikt nog over een contract tot en met het WK 2022 in Qatar. De positie van de Duitser stond na het teleurstellend verlopen WK 2018 overigens ook al onder druk - 'Die Mannschaft' strandde in de groepsfase - maar ook toen mocht hij blijven zitten.

Als antwoord op de vroege WK-uitschakeling kondigde Löw in maart 2019 een nieuwe werkwijze aan die vooral in het teken staat van doorselecteren. Zo is er bij Duitsland geen plek meer voor routiniers Thomas Müller, Mats Hummels en Jérôme Boateng. Die controversiële beslissing kwam 'Jogi' op veel kritiek te staan, maar de DFB wil dus toch op dezelfde voet verder.

"We zijn ervan overtuigd dat Löw en zijn staf ondanks deze uitdagende situatie goede resultaten zullen boeken. Hij krijgt van ons de goedkeuring om alle nodige maatregelen te treffen om met de ploeg goed voor de dag te kunnen komen op het komende EK, het WK in 2022 en het EK 2024", aldus de voetbalbond.