PEC Zwolle moet het in de komende vier wedstrijden zonder Thomas Lam doen. De aanvoerder heeft maandag een schorsing van vijf wedstrijden, waarvan één voorwaardelijk, gekregen naar aanleiding van zijn rode kaart van zondag.

In het uitduel met VVV-Venlo (2-2) werd Lam in de slotminuten van het veld gestuurd door scheidsrechter Rob Dieperink. De Finse verdediger had een slaande beweging gemaakt in de richting van VVV-spits Giannis Giakoumakis.

De schorsing van Lam is inclusief een voorwaardelijke straf die hij nog had openstaan. Op 19 september kreeg hij tijdens de uitwedstrijd tegen AZ namelijk ook al een rode kaart.

Lam viel de laatste weken vaker in negatieve zin op bij PEC Zwolle. Naast zijn twee rode kaarten werd hij een maand geleden op bezoek bij FC Twente (5-1-verlies) al na 37 minuten gewisseld nadat hij twee tegendoelpunten had veroorzaakt.

Zijn schorsing betekent dat Lam, die de aanvoerdersband droeg bij afwezigheid van de geblesseerde Bram van Polen, niet kan meedoen in de wedstrijden tegen Vitesse (thuis), Ajax (uit), Excelsior (KNVB-beker, uit), en FC Emmen (thuis).

Het PEC van trainer John Stegeman won dit seizoen pas één keer en speelde liefst zes keer gelijk. De Zwollenaren staan na tien speelrondes elfde in de Eredivisie.

