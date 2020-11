Bondscoach Sarina Wiegman ontbreekt door privéomstandigheden ook dinsdag op de bank bij Oranje tijdens de EK-kwalificatiewedstrijd in Breda tegen Kosovo. Assistent-bondscoach Arjan Veurink neemt haar taken over.

Wiegman was vrijdag al niet aanwezig tijdens de oefeninterland tegen de Verenigde Staten, die Nederland onder leiding van Veurink met 2-0 verloor.

De 34-jarige Veurink is sinds 2017 assistent-bondscoach en was eerder de eindverantwoordelijke bij de vrouwenploeg van FC Twente. Hij heeft tegen Kosovo een fitte selectie ter beschikking en alle coronatests waren maandag negatief. Toch zal Veurink de nodige wijzigingen gaan doorvoeren ten opzichte van het duel met de VS toen Oranje in de sterkste opstelling speelde.

"Ik ga nog geen namen noemen, omdat ik de opstelling vanavond pas bekendmaak", vertelt Veurink maandag. "Maar zeker is dat een aantal andere spelers tegen Kosovo aan de aftrap zal staan."

Arjan Veurink (rechts) tijdens de oefeninterland tegen de Verenigde Staten. (Foto: Pro Shots)

'Doel is overwinning met grote cijfers'

De interland tegen Kosovo is het laatste duel van de Oranjevrouwen in de EK-kwalificatie en de laatste in dit kalenderjaar. Er staat niets op het spel voor Nederland, dat al zeker is van deelname aan het toernooi dat in de zomer van 2022 gehouden wordt in Engeland.

Vorige maand won Oranje de uitwedstrijd tegen Kosovo met 0-6. In Breda gaat de nummer 4 van de FIFA-ranking opnieuw voor een ruime zege op de mondiale nummer 125.

"Het doel is een overwinning met grote cijfers en goed voetbal", zegt Veurink. "Het wordt een heel andere wedstrijd dan tegen de VS, ik denk dat we misschien wel 80 tot 85 procent balbezit hebben."

Nederland tegen Kosovo begint dinsdag om 18.30 uur in het Rat Verlegh Stadion. Als Oranje wint, dan heeft het louter zeges geboekt in de EK-kwalificatie.