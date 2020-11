Wolverhampton Wanderers-aanvaller Raúl Jiménez heeft een schedelbreuk overgehouden aan de wedstrijd van zondag tegen Arsenal. De Mexicaan is met succes geopereerd, meldt zijn club maandag.

Jimenez kwam in de eerste minuten van de wedstrijd in het Emirates Stadium hard in botsing met Arsenal-verdediger David Luiz en werd lang verzorgd, waarna hij naar het ziekenhuis werd vervoerd.

"Het gaat naar omstandigheden goed met Raúl na zijn operatie. Hij heeft zijn vrouw Daniela al even gezien en is nu aan het rusten. Hij blijft een paar dagen ter observatie in het ziekenhuis en begint daarna aan zijn herstel", meldt Wolverhampton Wanderers in een verklaring.

"De club wil de medische staf van Arsenal, de ambulancemedewerkers, de verpleegkundigen en de artsen bedanken die met hun vaardigheden en snelle reactie veel hulp hebben kunnen bieden."

Jiménez is een belangrijke speler voor Wolverhampton, dat hem in de zomer van 2019 overnam van Benfica. Sindsdien kwam de spits, die 82-voudig Mexicaans international is, in 110 officiële wedstrijden tot 48 doelpunten namens de club.

Arsenal-verdediger Luiz hield een hoofdwond over aan de botsing met Jiménez en moest zich in de rust alsnog laten vervangen. Wolverhampton won de wedstrijd met 1-2.

Het was zondag direct duidelijk dat het vooral met Raúl Jiménez niet goed ging. (Foto Pro Shots)

